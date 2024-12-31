Передноворічні кадрові перестановки: звільнено заступника керівника Мінрозвитку Ткаченка
Кабінет міністрів звільнив Тимура Ткаченка з посади заступника міністра розвитку громад та територій України.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу уряду.
Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів сьогодні, 31 грудня.
За інформацією джерел RegioNews, Ткаченко був звільнений у зв'язку з переведенням на нову посаду.
Нагадаємо, сьогодні також колишній керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін та ексначальник Київської ОВА Руслан Кравченко призначені урядом на нові посади.
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