Передноворічні кадрові перестановки: звільнено заступника керівника Мінрозвитку Ткаченка

фото: mspu.gov.ua

Кабінет міністрів звільнив Тимура Ткаченка з посади заступника міністра розвитку громад та територій України.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу уряду.

Відповідне рішення було ухвалене під час засідання Кабінету міністрів сьогодні, 31 грудня.

За інформацією джерел RegioNews, Ткаченко був звільнений у зв'язку з переведенням на нову посаду.

Нагадаємо, сьогодні також колишній керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін та ексначальник Київської ОВА Руслан Кравченко призначені урядом на нові посади.

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