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31 грудня 2024, 12:05

У Києві затримали працівників кур'єрської служби, які спалили два військові авто

31 грудня 2024, 12:05
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фото: поліція
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Служба безпеки України викрила двох молодиків, які за завданням російських спецслужб здійснювали підпали військових автомобілів у Києві

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ та поліцію Києва.

Затриманим 16 та 18 років. За даними СБУ, вони протягом однієї доби підпалили мультивен та пікап ЗСУ. Ці автомобілі проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на Донеччині.

В українській спецслужбі також зазначають, що хлопці переміщувалися на мопеді кур’єрської доставки, до якої нещодавно працевлаштувалися.

"Однак далеко втекти їм не вдалося. Обох зловмисників було затримано майже одразу після підпалу військового автотранспорту", - йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що хлопці потрапили у поле зору росіян, коли шукали швидкі заробітки на Телеграм-каналах. Втім, як зазначають в СБУ, хлопці замість обіцяної винагороди, отримали проблеми з законом.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Нагадаємо, раніше правоохоронці по "гарячих слідах" затримали двох агентів Росії, які 24 грудня здійснили замовний теракт у Бердичеві Житомирської області - було підірвано вибуховий пристрій біля ТЦК у Бердичеві.

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