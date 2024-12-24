Екскерівника столичного метро Брагінського оголосили у розшук

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Про це стало відомо із сайту Міністерства внутрішніх справ, передає RegioNews.

У картці Брагінського зазначається, що він переховується від органів досудового розслідування. Датою зникнення значиться 20 червня 2024 року.

Нагадаємо, у жовтні правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості колишньому керівнику КП "Київський метрополітен". Підозра пов'язана з підтопленням тунелів між станціями "Деміївська" та "Либідська"

До того правоохоронці повідомили про підозру будівельному підрядникові у заволодінні 60 млн гривень на капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії метро.