В Харкові встановили новорічну ялинку у метро

Фото: centralpark.kh.ua

У пʼятницю, 22 листопада, в метро Харкова встановили головну ялинку міста

Про це повідомляє Комунальне підприємство "Центральний парк Харкова", передає RegioNews.

Зазначено, що встановили ялинку сьогодні вночі на станції метро "Університет".

"Спільно з фахівцями метрополітену підключили та перевірили святкову ілюмінацію та декор. Наступного тижня планують додати зимові інсталяції для гарного настрою відвідувачів харківської підземки", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, раніше до Ізюма з моніторинговим візитом завітала делегація представників Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) та благодійної організації ADRA Ukraine.