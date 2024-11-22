В Харкові встановили новорічну ялинку у метро
У пʼятницю, 22 листопада, в метро Харкова встановили головну ялинку міста
Про це повідомляє Комунальне підприємство "Центральний парк Харкова", передає RegioNews.
Зазначено, що встановили ялинку сьогодні вночі на станції метро "Університет".
"Спільно з фахівцями метрополітену підключили та перевірили святкову ілюмінацію та декор. Наступного тижня планують додати зимові інсталяції для гарного настрою відвідувачів харківської підземки", - додають у повідомленні.
Нагадаємо, раніше до Ізюма з моніторинговим візитом завітала делегація представників Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP) та благодійної організації ADRA Ukraine.
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