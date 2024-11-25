У Києві закрили одну зі станцій метро через підозрілий пакет

фото: kyivcity.gov.ua

У Києві на станції метро "Вокзальна" виявили підозрілий пакет, через який було ухвалено рішення зачинити станцію

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на КМДА.

Зазначається, що станція тимчасово зачинена на вхід і вихід для пасажирів

Як повідомляє КМДА, поїзди слідують без зупинки повз станцію "Вокзальна". На місце викликали вибухотехнічну групу.

Нагадаємо, нещодавно у Києві станції метро синьої гілки "Палац "Україна", "Либідська", "Голосіївська" та "Деміївська" були зачинені на вхід для пасажирів у зв'язку із падінням пасажирки під потяг.