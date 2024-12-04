У київському метро назвали собівартість проїзду: пасажири платять значно менше

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Станом на 2024 рік собівартість проїзду одного пасажира в столичному метро становить 36,90 гривень

Про це повідомили в Київському метрополітені у відповідь на запит Суспільного, передає RegioNews.

Оскільки собівартість проїзду значно вища від ціни квитків, Київський метрополітен зазнає великих збитків. Зокрема, як свідчить звіт про фінансові результати підприємства, за дев'ять місяців цього року збиток компанії становить 3 069 752 000 грн. Таким чином, у метрополітені підрахували, що собівартість перевезення одного пасажира становить 36,90 грн.

При цьому у комунальному підприємстві додали, що тарифи на проїзд в підземці встановлює виконавчий орган Київміськради.

Вартість проїзду в столичному метро сьогодні становить 8 гривень. Попри те, що метрополітен несе збитки, столична влада неодноразово наголошувала, що під час війни вартість проїзду не підвищуватиметься.

Нагадаємо, раніше у Києві на станції метро "Вокзальна" виявили підозрілий пакет, через який було ухвалено рішення зачинити станцію.