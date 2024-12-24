Экс-руководителя столичного метро Брагинского объявили в розыск

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Об этом стало известно с сайта Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

В карточке Брагинского говорится, что он скрывается от органов досудебного расследования. Датой исчезновения значится 20 июня 2024 года.

Напомним, в октябре правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности бывшему руководителю КП "Киевский метрополитен". Подозрение связано с подтоплением тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбидская"

До этого правоохранители сообщили о подозрении строительному подрядчику в завладении 60 млн гривен на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии метро.