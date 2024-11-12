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12 листопада 2024, 15:58

Екскерівнику київського метро повідомили про підозру через підтоплення тунелю на синій гілці

12 листопада 2024, 15:58
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фото: прокуратура
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Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості колишньому керівнику КП «Київський метрополітен». Підозра пов'язана з підтопленням тунелів між станціями «Деміївська» та «Либідська»

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Йдеться про Віктора Брагінського, який обіймав цю посаду з 2014 року до весни 2024 року.

За даними слідства, підозрюваний не проводив оцінку ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах КП "Київський метрополітен", не вживав заходів щодо забезпечення довгострокової служби штучних споруд та запобігання появі їх несправностей. Також він не призначав комісію для проведення спеціальних оглядів, обстежень та спостережень за дефектними, ослабленими конструкціями та спорудами станцій синьої гілки.

Через це, заявили у прокуратурі, сталося поступове руйнування окремих елементів тунелів. Це призвело до потрапляння води в тунель на перегоні між станціями "Деміївська" та "Либідська", появи тріщин у стінах та сталактитів, вимивання та порушення цілісності гідроізоляції тунелю метро протягом тривалого часу.

В результаті у грудні 2023 року було припинено рух на відрізку між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Експертиза встановила, що експлуатація тунелю не відповідала будівельним нормам та правилам.

Внаслідок службової недбалості підозрюваного з грудня 2023 року до березня 2024 року міському бюджету завдано понад 138,5 млн гривень збитків. КП "Київський метрополітен" через закриття станцій недоотримав доходів на суму майже 26 млн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві підрядна організація має повернути до бюджету столиці понад 139 млн гривень. Це відсотки із грошей, які були виділені із міського кошторису на будівництво метро на Виноградар.

метро Київ інфраструктура Київський метрополітен
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