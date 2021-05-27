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27 травня 2021, 12:39 378

У Києві знову обшуки: справа стосується будівництва Подільського мосту

27 травня 2021, 12:39 378
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Працівники Державної фіскальної служби та Київська міська прокуратура проводить обшуки на КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" за фактом ухилення від сплати податків під час будівництва Подільського мосту

Як передає RegioNews, про це повідомила Київська міська прокуратура у Facebook.

Правоохоронці підозрюють умисне ухилення від сплати податків під час проведення робіт з будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро на суму 9 млн гривень.

В податковій звітності відображено виконання підрядних робіт від низки підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, що дало змогу підприємству ухилитися від сплати податків у особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше правоохоронці провели обшуки у Департаменті містобудування та архітектури КМДА.

Також було проведено обшуки у Департаменті соцполітики КМДА - тоді вручили підозри сімом посадовцям. Кличко такі дії назвав тиском на столичну владу.

Крім того, у столиці провели обшуки в "Київміськсвітло”. Правоохоронці розслідували фінансові махінації на суму 12 млн грн, кошти виділялися на освітлення Києва.

З-поміж цього, прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”. Правоохоронці розслідували заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень.

Як повідомлялося, у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.

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