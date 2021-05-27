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27 мая 2021, 12:39 386

В Киеве снова обыски: дело касается строительства Подольского моста

27 мая 2021, 12:39 386
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Работники Государственной фискальной службы и Киевская городская прокуратура проводит обыски в КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" по факту уклонения от уплаты налогов во время строительства Подольского моста

Как передает RegioNews, об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Facebook.

Правоохранители подозревают умышленное уклонение от уплаты налогов во время проведения работ по строительству Подольского мостового перехода через реку Днепр на сумму 9 млн гривен.

В налоговой отчетности отражено выполнение подрядных работ от ряда предприятий с признаками фиктивности и транзитности, что позволило предприятию уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее правоохранители провели обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

Также было проведено обыски в Департаменте соцполитики КГГА - тогда вручили подозрения семерым чиновникам. Кличко такие действия назвал давлением на столичные власти.

Кроме того, в столице провели обыски в "Киевгорсвете”. Правоохранители расследовали финансовые махинации на сумму 12 млн грн, средства выделялись на освещение Киева.

Среди этого, прокуратура объявила подозрение двум чиновникам и подрядчику "Спецжилфонда”. Правоохранители расследовали завладение средствами бюджета Киева на сумму 10,5 млн гривен.

Как сообщалось, в ГФС отчитались об обысках коммунальных предприятий Киева: сколько провели в целом. Должностных лиц предприятий подозревают в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении полномочиями.

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