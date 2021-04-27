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27 квітня 2021, 15:55 141

У Києві під час демонтажу незаконних МАФів затримали 14 осіб

27 квітня 2021, 15:55 141
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Вони провокували конфлікти, щоб запобігти знесенню торговельних павільйонів
Вони провокували конфлікти, щоб запобігти знесенню торговельних павільйонів
Фото: із відкритих джерел
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У Дніпровському районі Києва під час демонтажу комунальниками незаконних МАФів правоохоронці затримали 14 осіб, проти  них розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва, передає RegioNews.

У відомстві нагадали, що представники благоустрою розпочали демонтаж МАФів на вулиці Регенераторній, для забезпечення правопорядку на місці події також перебувають поліцейські.

Окремі громадяни перешкоджали комунальним службам, які проводять планові роботи з демонтажу малих архітектурних форм. За протиправні дії 14 осіб було доставлено до територіального відділу поліції для з’ясування всіх обставин”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, затримані провокували конфлікти, щоб запобігти знесенню торгівельних павільйонів.

Активних порушників поліцейські доставили до територіального управління поліції. Наразі правоохоронці з’ясовують їх особи та усі обставини вчинення ними правопорушень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. На 11 учасників інциденту складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Досудове розслідування триває”, - додали в поліції Києва.

Нагадаємо, 27 квітня у Києві відбулися зіткнення поліції і ФОПів через знесення МАФів.

Також депутат Київради Трубіцин повідомив деталі зіткнення поліції і ФОПів через знесення МАФів. Він розповів, що одразу 40 незаконно встановлених "МАФів" сьогодні з боями демонтують столичні комунальники. Це - наймасштабніше очищення міста від нелегальної торгівлі.

Київ поліція затримання зіткнення МАФ

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