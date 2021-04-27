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27 квітня 2021, 14:20 134

На Закарпатті у страшній ДТП загинули три людини

27 квітня 2021, 14:20 134
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Серед загиблих був поліцейський
Серед загиблих був поліцейський
Фото з відкритих джерел
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На Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини, ще одну госпіталізовано в тяжкому стані.

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Зіткнення автомобілів Volkswagen та Skoda Oktavia сталося 26 квітня о 19:13 на автодорозі "Мукачево-Рогатин" між населеними пунктами Зубівка та Залужжя.

Зазначається, що внаслідок ДТП загинули обидва водії та пасажирка автівки Skoda. Ще одна жінка-пасажир автомобіля Skoda госпіталізована до реанімаційного відділення.

"Автомобілем Volkswagen керував 21-річний поліцейський, співробітник сектору реагування патрульної поліції Мукачівського районного управління, який перебував поза службою", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що всі матеріали слідчі передадуть працівникам Державного бюро розслідувань, які і проводитимуть досудове розслідування у справі та встановлять всі обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно у Сумах водій напідпитку зніс паркан відділу поліції.

Україна ДТП аварія поліція аварія

 
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