На Закарпатті у страшній ДТП загинули три людини

Серед загиблих був поліцейський

Серед загиблих був поліцейський

Фото з відкритих джерел

На Закарпатті внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини, ще одну госпіталізовано в тяжкому стані.

Про це пише RegioNews з посиланням на відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Зіткнення автомобілів Volkswagen та Skoda Oktavia сталося 26 квітня о 19:13 на автодорозі "Мукачево-Рогатин" між населеними пунктами Зубівка та Залужжя.

Зазначається, що внаслідок ДТП загинули обидва водії та пасажирка автівки Skoda. Ще одна жінка-пасажир автомобіля Skoda госпіталізована до реанімаційного відділення.

"Автомобілем Volkswagen керував 21-річний поліцейський, співробітник сектору реагування патрульної поліції Мукачівського районного управління, який перебував поза службою", - йдеться у повідомленні.

У поліції додали, що всі матеріали слідчі передадуть працівникам Державного бюро розслідувань, які і проводитимуть досудове розслідування у справі та встановлять всі обставини аварії.

Нагадаємо, нещодавно у Сумах водій напідпитку зніс паркан відділу поліції.