В Киеве во время демонтажа незаконных МАФов задержали 14 человек

Они провоцировали конфликты, чтобы предотвратить снос торговых павильонов

Они провоцировали конфликты, чтобы предотвратить снос торговых павильонов

Фото: из открытых источников

В Днепровском районе Киева во время демонтажа коммунальщиками незаконных МАФов правоохранители задержали 14 человек, против них начато уголовное производство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.

В ведомстве напомнили, что представители благоустройства начали демонтаж МАФов на улице Регенераторной, для обеспечения правопорядка на месте происшествия также находятся полицейские.

Отдельные граждане препятствовали коммунальным службам, которые проводят плановые работы по демонтажу малых архитектурных форм. За противоправные действия 14 человек были доставлены в территориальный отдел полиции для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, задержанные провоцировали конфликты, чтобы предотвратить снос торговых павильонов.

Активных нарушителей полицейские доставили в территориальное управление полиции. Сейчас правоохранители выясняют их личности и все обстоятельства совершения ими правонарушений.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Против 11 участников инцидента составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Досудебное расследование продолжается", - добавили в полиции Киева.

Напомним, 27 апреля в Киеве произошли столкновения полиции и ФОПов из-за сноса МАФов.

Также депутат Киевсовета Трубицын сообщил детали столкновения полиции и ФОПов из-за сноса МАФов. Он рассказал, что сразу 40 незаконных "МАФов" сегодня с боями демонтируют столичные коммунальщики. Это – самое масштабное очищение города от нелегальной торговли.