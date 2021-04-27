Збував наркотики у колонії: у Херсоні викрили "смотрящего"

До складу злочинної групи входили 5 засуджених та медпрацівниця закладу

До складу злочинної групи входили 5 засуджених та медпрацівниця закладу

Фото: Нацполіція

У Херсоні правоохоронці затримали групу осіб, які налагодили канал постачання та збут наркотиків засудженим на території виправної колонії.

Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.

Поліцейські встановили, що один із засуджених, який в кримінальному середовищі має статус "смотрящего", поширював злочинний вплив та організував канал постачання та збуту наркотиків на територію закладу серед ув’язнених.

До своєї злочинної діяльності він залучив медичного працівника колонії, яка отримувала наркотики у поштовому відділенні та проносила їх у місця позбавлення волі. Інші учасники злочинної групи фасували та збували наркотичні засоби серед засуджених, збирали гроші та відповідали за наповнення так званого "злодійського общака".

За місцями проживання фігурантів та у їх камерах в місцях позбавлення волі поліцейські провели 7 обшуків, під час яких знайшли і вилучили марихуану, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи з інформацією про клієнтів та прибутку від злочинної діяльності", - повідомили в поліції.

Нині медсестра виправної колонії затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що СБУ вилучила на Київщині та Одещині наркотиків на 11 мільйонів. Наркоділки передавали "товар" клієнтам через водіїв таксі, а оплату приймали у криптовалюті.