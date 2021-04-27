08:56  27 квітня
Коронавірус в Україні різко спав: за добу близько 8 тисяч нових випадків
14:49  27 квітня
Депутати обрали головою Київської облради Наталію Гунько
18:34  27 квітня
На Донбасі за добу окупанти шість разів порушували режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2021, 15:31 425

Збував наркотики у колонії: у Херсоні викрили "смотрящего"

27 квітня 2021, 15:31 425
Читайте также на русском языке
До складу злочинної групи входили 5 засуджених та медпрацівниця закладу
До складу злочинної групи входили 5 засуджених та медпрацівниця закладу
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Херсоні правоохоронці затримали групу осіб, які налагодили канал постачання та збут наркотиків засудженим на території виправної колонії.

Як передає RegioNews, про це повідомили у Нацполіції.

Поліцейські встановили, що один із засуджених, який в кримінальному середовищі має статус "смотрящего", поширював злочинний вплив та організував канал постачання та збуту наркотиків на територію закладу серед ув’язнених.

До своєї злочинної діяльності він залучив медичного працівника колонії, яка отримувала наркотики у поштовому відділенні та проносила їх у місця позбавлення волі. Інші учасники злочинної групи фасували та збували наркотичні засоби серед засуджених, збирали гроші та відповідали за наповнення так званого "злодійського общака".

За місцями проживання фігурантів та у їх камерах в місцях позбавлення волі поліцейські провели 7 обшуків, під час яких знайшли і вилучили марихуану, мобільні телефони, банківські картки, "чорнові" записи з інформацією про клієнтів та прибутку від злочинної діяльності", - повідомили в поліції.

Нині медсестра виправної колонії затримана в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялось, що СБУ вилучила на Київщині та Одещині наркотиків на 11 мільйонів. Наркоділки передавали "товар" клієнтам через водіїв таксі, а оплату приймали у криптовалюті.

колонія наркотики гроші поліція в'язниця

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
У Маріуполі Ахметова вигнали з Міськсаду. Тепер кличуть на площу
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua