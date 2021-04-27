08:56  27 квітня
Коронавірус в Україні різко спав: за добу близько 8 тисяч нових випадків
10:43  27 квітня
Ексспівробітник МОЗ спалив свій диплом через дисертацію нардепа Киви
08:29  27 квітня
Доба в ООС: окупанти поранили українського військового на Донбасі
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2021, 12:04 2750

У Києві відбулися зіткнення поліції і ФОПів через знесення МАФів

27 квітня 2021, 12:04 2750
Читайте также на русском языке
Деяких протестувальників поліція відвезла у відділення
Деяких протестувальників поліція відвезла у відділення
Фото: PavlovskyNews
Читайте также
на русском языке

У Києві в районі Дарницької площі через демонтаж МАФів стався конфлікт між підприємцями та правоохоронцями. Зіткнення сталися через демонтаж торгових точок.

Як повідомляє RegioNews, про це інформує PavlovskyNews.

Жорсткі затримання підприємців у Києві в районі Дарницької площі на вулиці Регенераторній через демонтаж МАФів. Найактивніших протестувальників поліція помістила в автобус і відвезла у відділення", - йдеться в повідомленні.

Так, сьогодні, 27 квітня, під посиленою охороною поліції і "Муніципальної варти" комунальні служби приступили до демонтажу торгових точок. Такі дії обурили людей. Підприємці кажуть, що не бачили дозвільних документів на знесення кіосків.

Нагадаємо, 24 березня, в Києві чоловік облив себе бензином і погрожує влаштувати акт самоспалення, якщо демонтують його торговий майданчик.

Київ поліція конфлікт підприємці ФОП МАФ

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
У Маріуполі Ахметова вигнали з Міськсаду. Тепер кличуть на площу
Депутат Харківської міськради Ігор Черняк: В окремих сферах міськрада Терехова стала гірше міськради Кернеса
Всі публікації »
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram