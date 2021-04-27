У Києві відбулися зіткнення поліції і ФОПів через знесення МАФів

Деяких протестувальників поліція відвезла у відділення

Деяких протестувальників поліція відвезла у відділення

Фото: PavlovskyNews

У Києві в районі Дарницької площі через демонтаж МАФів стався конфлікт між підприємцями та правоохоронцями. Зіткнення сталися через демонтаж торгових точок.

Як повідомляє RegioNews, про це інформує PavlovskyNews.

Жорсткі затримання підприємців у Києві в районі Дарницької площі на вулиці Регенераторній через демонтаж МАФів. Найактивніших протестувальників поліція помістила в автобус і відвезла у відділення", - йдеться в повідомленні.

Так, сьогодні, 27 квітня, під посиленою охороною поліції і "Муніципальної варти" комунальні служби приступили до демонтажу торгових точок. Такі дії обурили людей. Підприємці кажуть, що не бачили дозвільних документів на знесення кіосків.

Нагадаємо, 24 березня, в Києві чоловік облив себе бензином і погрожує влаштувати акт самоспалення, якщо демонтують його торговий майданчик.