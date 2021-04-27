Четверо загиблих на Одещині: у поліції відкрили ще одну справу

Встановлюються відповідальні особи, причетні до трагедії

Встановлюються відповідальні особи, причетні до трагедії

Фото: Нацполіція

В Одеській області поліція відкрила ще одне кримінальне провадження у зв'язку із загибеллю чотирьох осіб у в закинутому колодязі біля одного із сіл Плахтіївської ОТГ.

Як передає RegioNews, про це повідомили в поліції області.

В ході розслідування обставин загибелі чотирьох жителів Плахтіївки було встановлено: одним із факторів, які призвели до трагедії, була відсутність верхньої огорожі на колодязі", - йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.367 Кримінального кодексу України.

Встановлюються відповідальні особи, які допустили службову недбалість.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області у покинутому колодязі були знайдені мертвими чотири людини: двоє місцевих жителів, а також двоє невідомих.