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27 квітня 2021, 13:25 1211

Депутат Київради Трубіцин повідомив деталі зіткнення поліції і ФОПів через знесення МАФів

27 квітня 2021, 13:25 1211
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Одразу 40 незаконно встановлених "МАФів" сьогодні з боями демонтують столичні комунальники. Це - наймасштабніше очищення міста від нелегальної торгівлі
Одразу 40 незаконно встановлених "МАФів" сьогодні з боями демонтують столичні комунальники. Це - наймасштабніше очищення міста від нелегальної торгівлі
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Після численних скарг від киян до Владислава Трубіцина сьогодні відбувається наймасштабніший за останній час демонтаж незаконно встановлених тимчасових споруд у Дніпровському районі столиці. Одразу 40 незаконно встановлених "МАФів" сьогодні до кінця дня буде прибрано з провулку між вулицею Регенераторною та проспектом Свободи силами працівників КП "Київблагоустрій".

Про це стало відомо з повідомлення депутата Київради, голови Постійної комісії Київради з питань підприємництва, промисловості і міського благоустрою Владислава Трубіцина на його сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Наразі на місці працює спецтехніка та працівники КП "Київблагоустрій". Тож, обіцяють вони, сьогодні впродовж дня провулок буде очищено від нелегальної торгівлі та сміття.

Під час демонтажу незаконно встановлених об’єктів недобросовісні "підприємці" намагались чинити спротив діям комунальників. Проте провокацій та загострення ситуації вдалося уникнути завдяки двом сотням правоохоронців, які забезпечували порядок на місці події", - заявив депутат Київради, голова Постійної комісії з питань підприємництва, промисловості і міського благоустрою Владислав Трубіцин.

Законність всіх дій столичної влади підтверджена документально - КП "Київблагоустрій" надало всі необхідні документи з приписами на демонтаж нелегальних тимчасових споруд.

В цивілізованому місті бізнес має бути легальним, а життєвий простір - комфортний і чистий від сміття, антисанітарії і куп сміття. Наразі це - наш рекорд дня з очищення міста від нелегальної вуличної торгівлі і повернення киянам їхнього законного громадського простору", - повідомив депутат Київради Трубіцин.

Раніше повідомлялось, що у Києві в районі Дарницької площі через демонтаж МАФів стався конфлікт між підприємцями та правоохоронцями. Зіткнення сталися через демонтаж торгових точок.

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