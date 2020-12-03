Тесть заступника голови ОП Татарова виявився київським забудовником

Компанії тестя Татарова виділили більше гектара землі в Києві

Компанії тестя Татарова виділили більше гектара землі в Києві

Фото: з відкритих джерел

Компанії, яка оформлена на тестя заступника голови Офісу президента Олега Татарова - Олександра Павлушина, Київрада виділила 1,34 га землі для будівництва житлового комплексу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на рішення Київської міської ради .

Так, у документі зазначено, що компанія "ДЕЙРІНГ КАПІТАЛ" отримує в оренду 1,34 га землі для будівництва житлового комплексу по вул. Миколи Краснова, 33 у Святошинському районі м. Києва.

Згідно з відкритими даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, компанія "ДЕЙРІНГ КАПІТАЛ" оформлена на Павлушина Олександра Володимировича - він став власником з 11.02.2020.

Як відомо, людина з таким прізвищем та ім'ям є тестем заступника голови ОП Олега Татарова.

Нагадаємо, раніше Луценко заявив, що Венедіктова не мала права змінювати слідчих у справі Татарова.

Також раніше RegioNews писав, що НАБУ розслідує справу стосовно заступника керівника Офісу президента Олега Татарова щодо можливої причетності до фальсифікації експертизи по справі Максима Микитася.

Пізніше журналіст Юрій Бутусов заявив, що НАБУ підготувало підозру заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, яку планують вручити найближчим часом.

Максим Микитась заявив, що автором схеми, по якій він втратив контроль над будівельною компанією "Укрбуд”, був нинішній заступник голови Офісу президента Олег Татаров.

Також Юрій Бутусов заявив, що Венедіктова зірвала операцію по затриманню замголови Офісу президента Татарова, вона відсторонила від справи Татарова всіх чотирьох прокурорів, які прийняли рішення його затримати

Під час суду Микитась дав свідчення про корупцію заступника Єрмака Татарова і надав докази того, що Олег Татаров керував процесом надання хабаря експерту МВС.