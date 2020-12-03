Тесть замглавы ОП Татарова оказался киевским застройщиком

Компании тестя Татарова выделили более гектара земли в Киеве

Компании тестя Татарова выделили более гектара земли в Киеве

Фото: из открытых источников

Компании, которая оформлена на тестя заместителя главы Офиса президента Олега Татарова - Александра Павлушина, Киевсовет выделил 1,34 га земли для строительства жилого комплекса.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на решение Киевского городского совета .

Так, в документе указано, что компания "ДЕЙРИНГ КАПИТАЛ" получает в аренду 1,34 гектара земли для строительства жилого комплекса по ул. Николая Краснова, 33 в Святошинском районе г. Киева.

Согласно открытым данным Единого государственного реестра юридических лиц, компания "ДЕЙРИНГ КАПИТАЛ" оформлена на Павлушина Александра Владимировича - он стал собственником с 11.02.2020.

Как известно, человек с такой фамилией и именем является тестем заместителя главы ОП Олега Татарова.

Напомним, ранее Луценко заявил, что Венедиктова не имела права менять следователей по делу Татарова.

Также ранее RegioNews писал, что НАБУ расследует дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова о возможной причастности к фальсификации экспертизы по делу Максима Микитася.

Позже журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ подготовило подозрение заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, которое планируют вручить в ближайшее время.

Максим Микитась заявил, что автором схемы, по которой он потерял контроль над строительной компанией "Укрбуд", был нынешний заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

Во время суда Микитась дал показания о коррупции заместителя Ермака Татарова и представил доказательства того, что Олег Татаров руководил процессом предоставления взятки эксперту МВД.

Также Юрий Бутусов заявил, что Венедиктова сорвала операцию по задержанию замглавы Офиса президента Татарова, она отстранила от дела Татарова всех четырех прокуроров, которые приняли решение его задержать.