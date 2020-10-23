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23 жовтня 2020, 20:20 1

У Києві вантажівка в'їхала у бригаду дорожників

23 жовтня 2020, 20:20 1
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Робітники дивом уціліли
Робітники дивом уціліли
Фото з відкритих джерел
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У Києві на Північному мосту вантажівка в'їхала у працівників дорожньої служби, дивом ніхто не постраждав

Відповідне відео опублікував Київавтодор, інформує RegioNews.

Як повідомили в Київавтодорі, дорожники проводили роботи на деформаційних швах мосту. В цей час в бригаду з шести працівників в'їхала фура. Удар прийшовся на причеп безпеки — саме це і врятувало людей. Сам причіп розбився.

За словами водія вантажівки, він їхав з рейсу і заснув за кермом. Правоохоронними органами з'ясовуються всі обставини інциденту", — йдеться в повідомленні.

Причіп безпеки вкотре врятував життя дорожників! Під час робіт на деформаційних швах на Північному мосту в бригаду дорожників у їхала фура. Удар прийшовся на причіп безпеки, що і врятувало життя шести дорожників. Під час аварії - сигнальний механізм розтрощило. Інцидент трапився у ніч проти 23 жовтня. За словами водія вантажівки, він їхав з рейсу та заснувши за кермом. Правоохоронними органами з'єднання ясовуються всі обставини інциденту. Головне, що насправді важливо, – всі співробітники КП "Київавтошляхміст" неушкоджені!

Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" П'ятниця, 23 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, винуватець ДТП під Києвом, в якій загинула ціла родина, постане перед судом.

Київ дороги міст аварія ДТП
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