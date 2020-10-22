Винуватець ДТП під Києвом, у якій загинула ціла родина, постане перед судом

Підозрюваний вже відбував покарання за аналогічні злочини

Підозрюваний вже відбував покарання за аналогічні злочини

Фото: ДСНС

Правоохоронні ограни завершили досудове розслідування за фактом смертельної ДТП у липні 2020 року, у якій загинули двоє дорослих та двоє дітей.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

В ході розслідування проведено всі можливі слідчі та процесуальні дії, за результатами яких зібрано достатньо доказів. Обвинувальний акт скерували до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі. За словами речниці прокуратури Надії Максимець, підозрюваний 39-річний Антон Желепа визнає свою вину.

У ході слідства з’ясувалось, що він вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ДТП з тяжкими наслідками і навіть відбував покарання. Під час ДТП він взагалі не мав водійського посвідчення, оскільки його вилучили після вироку і він його не поновлював”, - розповіла Максимець.

Вона додала, що упродовж останніх років підозрюваний 7 разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, 12 липня водій автомобіля Мercedes-Benz GL 250D, перебуваючи у нетверезому стані, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson.

Водій та двоє пасажирів Hyundai Tucson померли на місці, ще двоє хлопчиків були госпіталізовані; один з них помер дорогою в лікарню. Стан другого хлопчика - стабільно тяжкий, він перебуває в реанімації "Охмадиту".

Якщо провину Желепи доведуть, він відсидить за гратами максимум 10 років.