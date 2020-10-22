20:10  22 жовтня
Під час виборів порядок у Києві забезпечуватимуть майже 8 тисяч правоохоронців
14:42  22 жовтня
Кабмін виділив 90 млн грн на запобігання пожежам у Чорнобильській зоні
17:48  22 жовтня
Від початку доби на Донбасі зафіксовано чотири обстріли
UA | RU
UA | RU
22 жовтня 2020, 15:58 8

Винуватець ДТП під Києвом, у якій загинула ціла родина, постане перед судом

22 жовтня 2020, 15:58 8
Читайте также на русском языке
Підозрюваний вже відбував покарання за аналогічні злочини
Підозрюваний вже відбував покарання за аналогічні злочини
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Правоохоронні ограни завершили досудове розслідування за фактом смертельної ДТП у липні 2020 року, у якій загинули двоє дорослих та двоє дітей.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

В ході розслідування проведено всі можливі слідчі та процесуальні дії, за результатами яких зібрано достатньо доказів. Обвинувальний акт скерували до Голосіївського районного суду м. Києва для розгляду по суті”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що винуватцю ДТП загрожує до 10 років позбавлення волі. За словами речниці прокуратури Надії Максимець, підозрюваний 39-річний Антон Желепа визнає свою вину.

У ході слідства з’ясувалось, що він вже раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ДТП з тяжкими наслідками і навіть відбував покарання. Під час ДТП він взагалі не мав водійського посвідчення, оскільки його вилучили після вироку і він його не поновлював”, - розповіла Максимець.

Вона додала, що упродовж останніх років підозрюваний 7 разів притягувався до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Нагадаємо, 12 липня водій автомобіля Мercedes-Benz GL 250D, перебуваючи у нетверезому стані, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з авто, яке рухалося попереду в попутному напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson.

Водій та двоє пасажирів Hyundai Tucson померли на місці, ще двоє хлопчиків були госпіталізовані; один з них помер дорогою в лікарню. Стан другого хлопчика - стабільно тяжкий, він перебуває в реанімації "Охмадиту".

Якщо провину Желепи доведуть, він відсидить за гратами максимум 10 років.

суд Київ ДТП смерть авто Київська область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Голова Державної судової адміністрації Холоднюк подав у відставку
22 жовтня 2020, 14:21
Володимира Балуха виписали з лікарні швидкої допомоги
22 жовтня 2020, 14:04
У центрі Києва транспортний колапс - під КМДА мітингують інвестори "Аркади"
22 жовтня 2020, 11:36
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Політики без досвіду, родинні клани та аутсайдери. Хто представлятиме "За майбутнє" у Західній Україні
Садовий або Синютка: дві загадки передвиборчого Львова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »