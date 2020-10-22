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22 жовтня 2020, 21:57 1

Мінекономіки виступив проти рішення Києва закупити 200 білоруських автобусів без тендеру

22 жовтня 2020, 21:57 1
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Вчора Київ вже отримав перші 50 білоруських автобусів
Фото: КМДА
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Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарство не підтримує рішення Київської міської державної адміністрації закупити 200 білоруських автобусів без тендеру.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Мінекономіки категорично не підтримує рішення про закупівлю КМДА в лізинг 200 автобусів білоруського виробництва заводу МАЗ без оголошення тендеру і без залучення вітчизняних виробників. Такий підхід є дискримінаційним, суперечить національним інтересам і принципам вільної прозорої конкуренції", - сказано в повідомленні.

Враховуючи те, що органи місцевого самоврядування самостійно приймають рішення про здійснення закупівель, Мінекономіки вже опрацьовує питання врегулювання на законодавчому рівні неможливості повторення такої ситуації.

До напрацювання можливих механізмів будуть залучені профільні асоціації та учасники ринку", - вказується в повідомленні.

Нагадаємо, вчора у Київ приїхала перша партія з 50-ти білоруських автобусів, придбаних столицею на умовах лізингу.

Київ тендер автобус Білорусь протест економіка КМДА Міністерство
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