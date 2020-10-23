В Киеве грузовик въехал в бригаду дорожников

Рабочие чудом уцелели

Рабочие чудом уцелели

Фото из открытых источников

В Киеве на Северном мосту грузовик въехал в сотрудников дорожной службы, по счастливой случайности никто не пострадал

Соответствующее видео опубликовал Киевавтодор, информирует RegioNews.

Как сообщили в Киевавтодоре, рабочие проводили работы на деформационных швах моста. В это время в бригаду из шести работников въехала фура. Удар пришелся на прицеп безопасности — именно это и спасло людей. Сам прицеп разбился.

По словам водителя грузовика, он ехал с рейса и заснул за рулем. Правоохранительными органами выясняются все обстоятельства инцидента", — говорится в сообщении.

Причіп безпеки вкотре врятував життя дорожників! Під час робіт на деформаційних швах на Північному мосту в бригаду дорожників в’їхала фура. Удар прийшовся на причіп безпеки, що і врятувало життя шести дорожників. Під час аварії - сигнальний механізм розтрощило. Інцидент трапився у ніч проти 23 жовтня. За словами водія вантажівки, він їхав з рейсу та заснув за кермом. Правоохоронними органами з’ясовуються всі обставини інциденту. Головне, що насправді важливо, – всі співробітники КП "Київавтошляхміст" неушкоджені! Опубліковано Комунальна корпорація "Київавтодор" Пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.

Напомним, виновник ДТП под Киевом, в которой погибла целая семья, предстанет перед судом.