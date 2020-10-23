14:39  23 жовтня
У Києві затримали прокурора та старшого інспектора поліції за вимагання хабара
10:59  23 жовтня
В Україні оновили карантинні зони: які міста "почервоніли"
14:07  23 жовтня
Жінки складають майже половину кандидатів на місцевих виборах, - ОПОРА
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2020, 13:58 7

Авіакатастрофа АН-26: Стало відомо, коли озвучать звіт щодо аварії

23 жовтня 2020, 13:58 7
Читайте также на русском языке
Це станеться на засіданні уряду
Це станеться на засіданні уряду
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 озвучить звіт по аварії наступного тижня. Доповідь озвучать на засіданні уряду.

Про це заявив на брифінгу голова комісії, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує RegioNews.

За словами голови комісії, все, що він може сказати, це те, що причини встановлені, а всі організаційні заходи здійснені (поховання загиблих курсантів та виплати).

"Комісія здійснить свою доповідь на наступному тижні на засіданні уряду. Після чого буде організований брифінг для журналістів, де ми детально про все розповімо", - заявив він.

Уруський сказав, що більш детально про це розкажуть "в середу чи четвер".

Нагадаємо,25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

літак аварія Харківська область уряд катастрофа
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Роман Гах: Стара влада готується до фальсифікацій. Вирішується доля Борщагівської ОТГ – або розвиток, або хаос
В різні "кошики": як Пінчук на Дніпропетровщині "підживив" місцеві політбренди кандидатами-підлеглими
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »