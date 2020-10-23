Авіакатастрофа АН-26: Стало відомо, коли озвучать звіт щодо аварії

Це станеться на засіданні уряду

Це станеться на засіданні уряду

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Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 озвучить звіт по аварії наступного тижня. Доповідь озвучать на засіданні уряду.

Про це заявив на брифінгу голова комісії, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, інформує RegioNews.

За словами голови комісії, все, що він може сказати, це те, що причини встановлені, а всі організаційні заходи здійснені (поховання загиблих курсантів та виплати).

"Комісія здійснить свою доповідь на наступному тижні на засіданні уряду. Після чого буде організований брифінг для журналістів, де ми детально про все розповімо", - заявив він.

Уруський сказав, що більш детально про це розкажуть "в середу чи четвер".

Нагадаємо,25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ДБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині. 27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.