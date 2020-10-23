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23 жовтня 2020, 16:41 2

Держмитслужба звільнила п`ятьох керівників регіональних митниць

23 жовтня 2020, 16:41 2
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Незабаром призначать нових очільників цих територіальних підрозділів
Незабаром призначать нових очільників цих територіальних підрозділів
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні, 23 жовтня, звільнені від виконання обов’язків начальника митниці Держмитслужби керівники 5-ох регіональних митниць, а також координаційно-моніторингової митниці.

Про це йдеться у повідомленні Держмитслужби України на сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

Зокрема звільнені від виконання обов`язків начальники Київської, Галицької, Волинської, Буковинської,Дніпровської та Координаційно-моніторингової митниць.

Незабаром будуть призначені нові очільники цих митниць Держмитслужби, серед основних завдань яких буде забезпечення збереження курсу на реформування митниці та налагодження ефективної роботи територіальних підрозділів", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні, 23 жовтня, звільнені від виконання обов’язків начальника митниці Держмитслужби керівники: Київської (Сличко...

Опубліковано Державна митна служба України Пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, на Одещині звільнили очільника митниці та ініціювали повний аудит служби.

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