Держмитслужба звільнила п`ятьох керівників регіональних митниць
Сьогодні, 23 жовтня, звільнені від виконання обов’язків начальника митниці Держмитслужби керівники 5-ох регіональних митниць, а також координаційно-моніторингової митниці.
Про це йдеться у повідомленні Держмитслужби України на сторінці у Facebook, інформує RegioNews.
Зокрема звільнені від виконання обов`язків начальники Київської, Галицької, Волинської, Буковинської,Дніпровської та Координаційно-моніторингової митниць.
Незабаром будуть призначені нові очільники цих митниць Держмитслужби, серед основних завдань яких буде забезпечення збереження курсу на реформування митниці та налагодження ефективної роботи територіальних підрозділів", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні, 23 жовтня, звільнені від виконання обов’язків начальника митниці Держмитслужби керівники: Київської (Сличко...Опубліковано Державна митна служба України Пʼятниця, 23 жовтня 2020 р.
Нагадаємо, на Одещині звільнили очільника митниці та ініціювали повний аудит служби.