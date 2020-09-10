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10 вересня 2020, 14:30 2

Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Смартленд" придбати готель "Дніпро"

10 вересня 2020, 14:30 2
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Переможець аукціону отримав дозвіл з другої спроби
Переможець аукціону отримав дозвіл з другої спроби
Фото: Facebook
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Антимонопольний комітет надав дозвіл ТОВ "Смартленд" на придбання готеля "Дніпро" в центрі Києва.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу відомства.

У АМКУ визначали, що "Смартленд" здійснює діяльність на ринку оренди комерційної нерухомості у межах Києва. Їх сукупна частка на зазначеному ринку є незначною.

Фінансування концентрації відбуватиметься за рахунок кредитних коштів, наданих банківськими установами.

Також АМКУ, Держслужба фінмоніторинг та СБУ здійснили перевірку інформації, наданої "Смартлендом".

Нагадаємо, 15 липня Готель "Дніпро" продали за 1,11 мільярда гривень. В аукціоні взяли участь 29 бажаючих. Перемогло ТОВ "Смартленд".

Готель "Дніпро" купив засновник кіберкоманди NAVI Олександр Кохановський разом з партнерами. На місці готелю планується зробити великий кібеспортівний проєкт.

Голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко пояснив, що після завершення аукціону переможець зобов'язаний пройти перевірку на "добродіяння" коштів, після чого підписується договір.

17 серпня стало відомо, що приватизацію київського готелю "Дніпро" намагаються оскаржити в суді.

Київ АМКУ Дніпро продаж Дозвіл готель
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