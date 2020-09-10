Антимонопольный комитет разрешил ООО "Смартленд" купить отель "Днепр"

Победитель аукциона получил разрешение со второй попытки

Победитель аукциона получил разрешение со второй попытки

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Антимонопольный комитет предоставил разрешение ООО "Смартленд" на приобретение гостиницы "Днепр" в центре Киева.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В АМКУ определяли, что "Смартленд" осуществляет деятельность на рынке аренды коммерческой недвижимости Киева. Их совокупная доля на указанном рынке является незначительной.

Финансирование концентрации будет происходить за счет кредитных средств, предоставленных банковскими учреждениями.

Также АМКУ, Госслужба финмониторинг и СБУ осуществили проверку информации, предоставленной "Смартлендом".

Напомним 15 июля Гостиницу "Днепр" продали за 1,11 миллиарда гривен. В аукционе приняли участие 29 желающих. Победило ООО "Смартленд".

Отель "Днепр" купил основатель кіберкоманди NAVI Александр Кохановский вместе с партнерами. На месте гостиницы планируется сделать большой кибеспортивний проект.

Председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко пояснил, что после завершения аукциона победитель обязан пройти проверку на "добродетельности" средств, после чего подписывается договор.

17 августа стало известно, что приватизацию киевского отеля "Днепр" пытаются обжаловать в суде.