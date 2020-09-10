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10 вересня 2020, 11:41 2

Утворення виборчих округів у Києві оскаржують в суді

10 вересня 2020, 11:41 2
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На думку позивача, постанова прийнята з порушеннями закону
На думку позивача, постанова прийнята з порушеннями закону
Фото: flickr
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Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов про скасування постанови про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів Київської міськради.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

Окружний адміністративний суд міста Києва просять скасувати Постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 07.09.2020 року №7 "Про утворення територіальних виборчих округів з чергових виборів депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що відповідний позов надійшов до суду від мешканця Деснянського району Києва.

На думку позивача, оскаржувана постанова була прийнята з порушенням визначеного законодавством строку”, - додали в пресслужбі.

Тепер суд вирішує питання про відкриття адміністративного провадження в цій справі.

Нагадаємо, 1 вересня НАБУ опублікувало нові докази впливу голови ОАСК Вовка на Вищу раду правосуддя.

Того ж дня Вища Рада правосуддя не відсторонила з посади главу ОАСК Вовка.

суд вибори Київ позов Місцеві вибори ТВК оаск
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