Утворення виборчих округів у Києві оскаржують в суді

На думку позивача, постанова прийнята з порушеннями закону

На думку позивача, постанова прийнята з порушеннями закону

Фото: flickr

Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов про скасування постанови про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів Київської міськради.

Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.

Окружний адміністративний суд міста Києва просять скасувати Постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 07.09.2020 року №7 "Про утворення територіальних виборчих округів з чергових виборів депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року”, - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що відповідний позов надійшов до суду від мешканця Деснянського району Києва.

На думку позивача, оскаржувана постанова була прийнята з порушенням визначеного законодавством строку”, - додали в пресслужбі.

Тепер суд вирішує питання про відкриття адміністративного провадження в цій справі.

Нагадаємо, 1 вересня НАБУ опублікувало нові докази впливу голови ОАСК Вовка на Вищу раду правосуддя.

Того ж дня Вища Рада правосуддя не відсторонила з посади главу ОАСК Вовка.