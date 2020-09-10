Утворення виборчих округів у Києві оскаржують в суді
Окружний адміністративний суд Києва розгляне позов про скасування постанови про утворення територіальних виборчих округів з виборів депутатів Київської міськради.
Про це повідомляє пресслужба суду, передає RegioNews.
Окружний адміністративний суд міста Києва просять скасувати Постанову Київської міської територіальної виборчої комісії від 07.09.2020 року №7 "Про утворення територіальних виборчих округів з чергових виборів депутатів Київської міської ради 25 жовтня 2020 року”, - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що відповідний позов надійшов до суду від мешканця Деснянського району Києва.
На думку позивача, оскаржувана постанова була прийнята з порушенням визначеного законодавством строку”, - додали в пресслужбі.
Тепер суд вирішує питання про відкриття адміністративного провадження в цій справі.
Нагадаємо, 1 вересня НАБУ опублікувало нові докази впливу голови ОАСК Вовка на Вищу раду правосуддя.