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09 вересня 2020, 19:54 3

У Києві СБУ затримала одного із ватажків "Ісламської держави"

09 вересня 2020, 19:54 3
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Він перебуває у розшуку за організацію терактів
Фото: СБУ
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У Києві працівники Служби безпеки України затримали одного із керівників міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, злочинець є вихідцем із однієї з пострадянських країн та входить до керівної ланки терористів "Ісламської держави".

Встановлено, що свого часу затриманий був заступником відомого чеченського ісламіста Ахмеда Чатаєва, якого підозрюють в організації теракту в Міжнародному аеропорту Ататюрк у 2016 році. Іноземець брав участь у бойових діях на території Сирії та Іраку, займався підбором і підготовкою бойовиків, організацією терактів”, - йдеться в повідомленні.

У 2018 році за підробленими документами він незаконно прибув в Україну і створив на Київщині злочинне угруповання із вихідців з країн Центральної Азії.

За оперативною інформацією, протягом цього часу він продовжував здійснювати координацію осередків "Ісламської держави" за кордоном. Наразі він перебуває під арештом терміном 40 діб. Розпочато процедуру екстрадиційної перевірки”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, 17 серпня у Житомирі затримали терориста "Ісламської держави", його розшукував Інтерпол.

СБУ Київ злочин затримання терорист
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