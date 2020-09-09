В промзоні Києва вибухнула автоцистерна для перевезення газу: є жертви

Вибух газового балона стався через проведення зварювальних робіт

Вибух газового балона стався через проведення зварювальних робіт

Фото: Нацполіція

У Києві сьогодні о 09:32 до чергової частини поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній. В результаті вибуху загинула людина та ще одна постраждала.

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За данимим поліції, вибух стався у результаті проведення зварювальних робіт.

Внаслідок події загинув 52-річний житель Херсонської області, а його 33 –річного колегу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарняного закладу", - йдеться у повідомленні.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Деснянському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.

Раніше повідомлялось, що суд відпустив із психіатричного закладу мешканця міста Вишневе Віталія Ткаленка, який 1 червня погрожував підірвати столичний мост "Метро".