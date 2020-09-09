В промзоні Києва вибухнула автоцистерна для перевезення газу: є жертви
У Києві сьогодні о 09:32 до чергової частини поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній. В результаті вибуху загинула людина та ще одна постраждала.
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
За данимим поліції, вибух стався у результаті проведення зварювальних робіт.
Внаслідок події загинув 52-річний житель Херсонської області, а його 33 –річного колегу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарняного закладу", - йдеться у повідомленні.
Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Деснянському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.
Раніше повідомлялось, що суд відпустив із психіатричного закладу мешканця міста Вишневе Віталія Ткаленка, який 1 червня погрожував підірвати столичний мост "Метро".