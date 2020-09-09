09:44  09 вересня
Коронавірус в Україні: за добу більше 2,5 тисяч нових випадків зараження
11:21  09 вересня
В промзоні Києва вибухнула автоцистерна для перевезення газу: є жертви
12:39  09 вересня
У Збройних силах за добу на коронавірус захворіла рекордна кількість армійців
UA | RU
UA | RU
09 вересня 2020, 11:21 20

В промзоні Києва вибухнула автоцистерна для перевезення газу: є жертви

09 вересня 2020, 11:21 20
Читайте также на русском языке
Вибух газового балона стався через проведення зварювальних робіт
Вибух газового балона стався через проведення зварювальних робіт
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Києві сьогодні о 09:32 до чергової частини поліції надійшло повідомлення про вибух автоцистерни на одному з підприємств, що знаходиться на вулиці Віскозній. В результаті вибуху загинула людина та ще одна постраждала.

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

За данимим поліції, вибух стався у результаті проведення зварювальних робіт.

Внаслідок події загинув 52-річний житель Херсонської області, а його 33 –річного колегу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарняного закладу", - йдеться у повідомленні.

Зібрані відомості за цим фактом зареєстровані у Деснянському управлінні поліції. Проводиться перевірка, за результатами якої цій події буде надана правова кваліфікація.

Раніше повідомлялось, що суд відпустив із психіатричного закладу мешканця міста Вишневе Віталія Ткаленка, який 1 червня погрожував підірвати столичний мост "Метро".

газ Київ вибух поліція події авто
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Закарпатті
"Агрохімік" проти "бандита". Як в Черкасах "зелений" кандидат спробує збити мера Бондаренка
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Всі блоги »