У Києві "замінували” мости, магазини, метро та аеропорт

Поліцейські перевіряють інформацію про замінування

Поліцейські перевіряють інформацію про замінування

Фото: Нацполіція

В день Незалежності у Києві невідомі повідомили про “замінування” об’єктів інфраструктури міста.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, інформацію перевіряють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками.

До столичної поліції надійшло кілька повідомлень про замінування: аеропорту "Київ”, адмінбудівлі на Європейській площі, міжнародного конгрес-центру, мережі магазинів, готелю, торгового центру, банку, двох мостів, станції метро "Хрещатик” й площі Майдан Незалежності", - йдеться у повідомленні.

У поліції наголосили, що за результатами перевірки буде прийнято процесуальне рішення.

Згодом стало відомо, що інформацію про вибухівку на станції метро "Хрещатик" не підтвердилася.

Нагадаємо, 23 липня в трьох містах України повідомили про "замінування" будівель.

У Києві затримали зловмисників, які "мінували" будівлі та метро. За тиждень надійшло 17 повідомлень про мінування об’єктів.