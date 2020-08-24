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24 августа 2020, 13:53 11

В Киеве "заминировали" мосты, магазины, метро и аэропорт

24 августа 2020, 13:53 11
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Полицейские проверяют информацию о минировании
Полицейские проверяют информацию о минировании
Фото: Нацполиция
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В День Независимости в Киеве неизвестные сообщили о "минировании" объектов инфраструктуры города.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, информацию проверяют следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи со служебными собаками.

В столичную полицию поступило несколько сообщений о заминировании: аэропорта "Киев", админздания на Европейской площади, международного конгресс-центра, сети магазинов, гостиницы, торгового центра, банка, двух мостов, станции метро "Крещатик" и площади Майдан Независимости", - говорится в сообщении.

В полиции отметил, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Впоследствии стало известно, что информацию о взрывчатке на станции метро "Крещатик" не подтвердилась.

Напомним, 23 июля в трех городах Украины сообщили о "минировании" зданий.

В Киеве задержали злоумышленников, которые "минировали" здания и метро. За неделю поступило 17 сообщений о минировании объектов.

метро Киев минирование преступление полиция
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