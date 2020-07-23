В трьох містах України повідомили про "замінування" будівель

На місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи

На місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативні групи

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 23 липня, у трьох українських містах: Києві, Одесі та Сарнах (Рівненська область) правоохоронці отримали повідомлення про мінування будівель. "Мінували" будівлі лікарні, пожежної частини, суд і житловий будинок.

Про це повідомляє пресслужба Нацполиции, передає RegioNews.

У Києві на Оболоні замінували автівку Audi. На місці працюють поліція та вибухотехніки. Територію біля ТЦ "Метрополіс" оточено.

Також, сьогодні вранці у Деснянському районі Києва правоохоронці обмежили рух по вулиці Кіото. Там на зупинці виявили підозрілий пакет.

Пильні громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру. Зараз патрульні перекрили рух і займаються охороною місця події заради безпеки громадян", - йдеться в повідомленні.

В Одесі вранці по спецлінії "102" надійшла анонімна інформація про те, що суд, розташований у Малиновському районі міста на вулиці В. Стуса, 1, заміновано.

На місці події працюють вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група відділення поліції.

Як повідомили в поліції, в ході обстеження приміщення суду та прилеглої території вибухових пристроїв та речовин не виявлено.

В ході перевірки були евакуйовані 57 осіб. Роботу суду відновлено", - повідомили правоохоронці.

В поліцію Рівненської області повідомили працівники ДСНС, що до них близько 09:00 надійшло три дзвінки від невідомої особи про замінування лікарні, пожежної частини та житлового будинку на вулиці Пушкіна в Сарнах.

Зараз слідчо-оперативні групи, працівники вибухотехнічного відділу, кінологи та екстрені служби працюють за вказаними адресами, зокрема перевіряють всі п'ять медичних установ райцентру.

Раніше повідомлялося, що хвиля "мінувань" прокотилася по всій Україні. Повідомляли про "мінування" в Києві, Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Запоріжжі.