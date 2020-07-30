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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
30 липня 2020, 14:41 6

У Києві затримали зловмисників, які "мінували" будівлі та метро

30 липня 2020, 14:41 6
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За тиждень надійшло 17 повідомлень про мінування об’єктів
За тиждень надійшло 17 повідомлень про мінування об’єктів
Фото: flickr
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У Києві затримали зловмисників, які повідомляли про замінування об’єктів інфраструктури міста.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає RegioNews.

За його словами, упродовж тижня столичні об’єкти нерухомості "мінували" 17 разів, одному із затриманих лише 20 років. Він повідомив про замінування та захоплення заручників.

Молодик зателефонував на спецлінію 102 і повідомив про закладену вибухівку у п’яти торгових центрах столиці та про захоплення 20 заручників в автобусі", - повідомив Крищенко.

Також поліцейські затримали "мінера" станції метро "Вокзальна", який 29 липня майже на годину зупинив роботу Святошинсько-Броварської лінії метрополітену.

За даними прокуратури Києва, для перевірки повідомлення про замінування станцію закривали на вхід та вихід, а також евакуювали понад 300 пасажирів.

Станцію метро оглянули кінологи із залученням службових собак, експерти вибухотехнічних та пожежотехнічних експертиз. За результатами обстеження підозрілих предметів, а також вибухонебезпечних предметів та речовин виявлено не було.

Це - 26-річний мешканець Святошинського району, який пояснив свої дії тим, що нібито хотів перевірити готовність поліції до перевірки подібних повідомлень", - додав Крищенко.

Обом молодикам оголосили підозру у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян. Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, 23 липня в трьох містах України повідомили про "замінування" будівель.

Київ мінування злочин поліція затримання
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