На Черкащині невідомі спалили 12 автобусів автомобільного парку

Врятувати від вогню вдалося п’ять транспортних засобів

Врятувати від вогню вдалося п’ять транспортних засобів

Фото: Олександр Лошков

Про це "Суспільному” повідомив речник ДСНС у Черкаській області Віталій Шульга, передає RegioNews.

За даними слідства, повідомлення про підпал на території АТП у місті Золотоноша надійшло в поліцію 24 серпня близько першої години ночі.

Загорання автобуса ВАЗ на підприємстві помітив охоронець, який повідомив про пожежу за номером "101". Пожежа швидко набирала обертів та розповсюджувалася на 12 припаркованих сусідніх автобусів. До приїзду рятувальників охоронцю вдалося один автобус відігнати”, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що боротьба з вогнем тривала майже годину. Пожежним від вогню вдалося врятувати чотири автобуси ВАЗ. Вогонь знищив 12 автобусів, ймовірною причиною пожежі став підпал.

За словами речниці поліції Черкаської області Зої Вовк, правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом умисного знищення або пошкодження майна, на місці події працюють слідчі.

Нагадаємо, колишнього керівника Офісу президента Андрію Богдану сьогодні вночі підпалили автомобіль Tesla Model S.