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Суддя Вовк заперечує вручення йому підозри детективами НАБУ
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19 липня 2020, 10:54 2

Суддя Вовк заперечує вручення йому підозри детективами НАБУ

19 липня 2020, 10:54 2
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Павло Вовк перебуває у відпустці, після виходу з якої "буде доводити свою правоту"
Павло Вовк перебуває у відпустці, після виходу з якої "буде доводити свою правоту"
Фото: УНІАН
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Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк стверджує, що йому не вручали підозру детективи, як про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України.

Про це Павло Вовк написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

Мені ніхто не вручав ніяких підозр. Я зараз перебуваю у відпустці, після завершення якої правовим шляхом і в порядку передбаченим законом буду доводити свою правоту", – заявив Вовк.

Він заявив, що обшуки в суді є "черговою спробою тиску на ОАСК" і на нього особисто.

Але я у відставку не піду. Це політика. Якщо ж говорити про право, а не про політику, то потрібно зазначити, що чергові "підозри" оголошені на ті ж факти, що і рік тому. Фактам, яким вже була дана певна оцінка. По яких є експертизи, які доводять фальсифікацію записів. Щодо яких порушено всі можливі норми КПК. Що стосується по-новому фальсифікованих плівок, то раджу наступного разу пошукати більш продуктивних і креативних режисерів. Рік "клеїти" сценарій узурпації влади – це потрібно вміти", – заявив Павло Вовк.

Добрый день всем! Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым...

Опубліковано Павлом Вовком Субота, 18 липня 2020 р.

Нагадаємо, 17 липня НАБУ повідомило про підозру голові Окружного адміністративного суду Павлу Вовку і його заступнику Євгену Аблову.

суд НАБУ підозра Київ суддя Вовк
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