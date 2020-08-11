Москаль оскаржує у суді постанову парламенту про укрупнення районів
Колишній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль подав позов до Окружного адміністративного суду про оскарження постанови Ради від 17 липня "Про утворення та ліквідацію районів".
Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.
На його думку, приймаючи постанову, депутати порушили норми Конституції і законів України.
Москаль заявив, що згідно з Конституцією, до повноважень депутатів входить утворення і ліквідація районів, а також встановлення меж районів.
Однак при прийнятті Постанови парламентарії не встановили чітких меж новоутворених районів, а також постановили, що до новоутворених районів входять міські, селищні та сільські територіальні громади.
Нагадаємо, 17 липня Рада проголосувала за суттєве зменшення районів в Україні, депутати прийняли постанову про утворення та ліквідацію районів.