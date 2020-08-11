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11 серпня 2020, 17:44 2

Москаль оскаржує у суді постанову парламенту про укрупнення районів

11 серпня 2020, 17:44 2
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В Україні замість наявних 490 районів створили 136 укрупнених
Фото: Facebook
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Колишній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль подав позов до Окружного адміністративного суду про оскарження постанови Ради від 17 липня "Про утворення та ліквідацію районів".

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

На його думку, приймаючи постанову, депутати порушили норми Конституції і законів України.

Москаль заявив, що згідно з Конституцією, до повноважень депутатів входить утворення і ліквідація районів, а також встановлення меж районів.

Однак при прийнятті Постанови парламентарії не встановили чітких меж новоутворених районів, а також постановили, що до новоутворених районів входять міські, селищні та сільські територіальні громади.

Нагадаємо, 17 липня Рада проголосувала за суттєве зменшення районів в Україні, депутати прийняли постанову про утворення та ліквідацію районів.

Геннадій Москаль суд позов парламент закон Район
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