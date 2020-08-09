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09 серпня 2020, 14:57

У Києві хотіли підірвати офіс "ОПЗЖ" - пресслужба партії

09 серпня 2020, 14:57
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Йдеться про вибухівку, виявлену сьогодні вранці на Печерську
Йдеться про вибухівку, виявлену сьогодні вранці на Печерську
Фото з відкритих джерел
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У партії вимагають розслідування даного випадку.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби партії, пише RegioNews.

Зазначається, що представники служби безпеки партії виявили вибуховий пристрій вранці. Вибухотехніки Національної поліції України, які прибули на виклик, підірвали вибуховий пристрій на місці. Ніхто не постражав.

"Опозиційна платформа – За життя" заявляє, що даний випадок є спробою здійснення терористичного акту, який несе загрозу життю людей і здійснюється суспільно-небезпечним способом з політичних мотивів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вранці поліція повідомила про знайдений в центрі Києва на Печерську саморобний вибуховий пристрій.

Київ вибух ОПЗЖ теракт заява
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