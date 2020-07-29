15:26  29 липня
Голова Херсонської облради Мангер подав позов проти Юрія Луценка
14:19  29 липня
Разумков розповів, за яких умов пройдуть місцеві вибори у прифронтовій зоні
18:00  29 липня
Перемир`я триває: масштабних обстрілів на Донбасі не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
29 липня 2020, 16:59

Усі освітяни Києва пройдуть безкоштовний медогляд до 1 вересня

29 липня 2020, 16:59
Читайте также на русском языке
Це входить до плану підготовки до навчального року в умовах карантинних обмежень
Це входить до плану підготовки до навчального року в умовах карантинних обмежень
Фото: Український простір
Читайте также
на русском языке

Освітяни столиці до початку нового навчального року пройдуть медичні огляди за рахунок міського бюджету.

Про таке заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський у дописі на сторінці у Facebook.

Мондриївський зауважив, що необхідно створити безпечні умови перебування учнів, вихованців та студентів у закладах освіти Києва.

Тому усім без винятку працівникам освітніх закладів столиці буде забезпечено таку можливість за рахунок бюджету міста. Усе частіше поширюється інформація про те, що вчителі мають робити це за власний кошт. Ще раз хочу наголосити, що медичну перевірку вчителі проходитимуть за кошти міста",– зазначив Валентин Мондриївський.

ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ДЛЯ ОСВІТЯН В умовах пандемії нам необхідно врахувати реалії та виклики з метою створення...

Опубліковано Валентином Мондриївським Середа, 29 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що з нового навчального року у більшості міст діти підуть до школи.

Також половина українців не підтримує дистанційне навчання в школах

Київ школа бюджет медики учителя діти 1 вересня
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
В Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші
29 липня 2020, 16:38
Кабмін дав старт проекту єдиного електронного квитка
29 липня 2020, 15:56
Стало відомо, хто очолив штаб "Слуги народу" на місцевих виборах
29 липня 2020, 15:40
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »