Усі освітяни Києва пройдуть безкоштовний медогляд до 1 вересня

Це входить до плану підготовки до навчального року в умовах карантинних обмежень

Це входить до плану підготовки до навчального року в умовах карантинних обмежень

Фото: Український простір

Освітяни столиці до початку нового навчального року пройдуть медичні огляди за рахунок міського бюджету.

Про таке заявив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський у дописі на сторінці у Facebook.

Мондриївський зауважив, що необхідно створити безпечні умови перебування учнів, вихованців та студентів у закладах освіти Києва.

Тому усім без винятку працівникам освітніх закладів столиці буде забезпечено таку можливість за рахунок бюджету міста. Усе частіше поширюється інформація про те, що вчителі мають робити це за власний кошт. Ще раз хочу наголосити, що медичну перевірку вчителі проходитимуть за кошти міста",– зазначив Валентин Мондриївський.

ПРО МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД ДЛЯ ОСВІТЯН В умовах пандемії нам необхідно врахувати реалії та виклики з метою створення... Опубліковано Валентином Мондриївським Середа, 29 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні глава МОЗ Максим Степанов заявив, що з нового навчального року у більшості міст діти підуть до школи.

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