Половина українців не підтримує дистанційне навчання в школах
49,7% українців не підтримують проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією коронавірусу.
Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає RegioNews.
Повністю підтримують цю ідею 9,9% опитаних, 22,4% - швидше підтримують, 25,1% - швидше не підтримують, 24,6% - категорично не підтримують, і 18% не змогли відповісти на питання.
Що стосується проблем дистанційного навчання, то 26,1% вважають, що такий формат знижує рівень успішності дітей, 19% респондентів вказують на недостатність або відсутність пристроїв для участі дітей в онлайн-уроках, 21,3% нарікають на погану якість інтернету.
Ще 13,3% респондентів недоліком системи вбачають надмірну завантаженість дітей завданнями, і 16,1% вказують на формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання.
Лише у 5,5% опитаних жодних проблем під час дистанційного навчання не виникло.
Дослідження проводилося з 3 по 9 липня методом інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 особи віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та ОРДЛО.
Нагадаємо, Зеленський вважає, що Україна не готова до дистанційного навчання з вересн через відсутність покриття всієї країни швидкісним мобільним інтернетом.