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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 липня 2020, 15:04 3

Половина українців не підтримує дистанційне навчання в школах

29 липня 2020, 15:04 3
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На думку багатьох батьків, такий формат знижує рівень успішності дітей
На думку багатьох батьків, такий формат знижує рівень успішності дітей
Фото: flickr
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49,7% українців не підтримують проведення дистанційного навчання в школах у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це свідчать результати дослідження Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, передає RegioNews.

Повністю підтримують цю ідею 9,9% опитаних, 22,4% - швидше підтримують, 25,1% - швидше не підтримують, 24,6% - категорично не підтримують, і 18% не змогли відповісти на питання.

Що стосується проблем дистанційного навчання, то 26,1% вважають, що такий формат знижує рівень успішності дітей, 19% респондентів вказують на недостатність або відсутність пристроїв для участі дітей в онлайн-уроках, 21,3% нарікають на погану якість інтернету.

Ще 13,3% респондентів недоліком системи вбачають надмірну завантаженість дітей завданнями, і 16,1% вказують на формальний підхід вчителів до проведення дистанційного навчання.

Лише у 5,5% опитаних жодних проблем під час дистанційного навчання не виникло.

Дослідження проводилося з 3 по 9 липня методом інтерв'ю за місцем проживання респондентів. Було опитано 2022 особи віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та ОРДЛО.

Нагадаємо, Зеленський вважає, що Україна не готова до дистанційного навчання з вересн через відсутність покриття всієї країни швидкісним мобільним інтернетом.

карантин опитування школи навчання соціологія
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