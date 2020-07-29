15:26  29 июля
Глава Херсонского облсовета Мангер подал иск против Юрия Луценко
14:19  29 июля
Разумков рассказал, при каких условиях пройдут местные выборы в прифронтовой зоне
18:00  29 июля
Перемирие продолжается: масштабных обстрелов на Донбассе не зафиксировано
UA | RU
UA | RU
29 июля 2020, 16:59

Все педагоги Киева пройдут бесплатный медосмотр до 1 сентября

29 июля 2020, 16:59
Читайте також українською мовою
Это входит в план подготовки к учебному году в условиях карантинных ограничений
Это входит в план подготовки к учебному году в условиях карантинных ограничений
Фото: Украинское пространство
Читайте також
українською мовою

Педагоги столицы к началу нового учебного года пройдут медицинские осмотры за счет городского бюджета.

Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондрыивский в сообщении на странице в Facebook.

Мондрыивский отметил, что необходимо создать безопасные условия пребывания учащихся, воспитанников и студентов в учебных заведениях Киева.

Поэтому всем без исключения работникам образовательных учреждений столицы будет обеспечено такую возможность за счет бюджета города. Все чаще распространяется информация о том, что учителя должны делать это за свой счет. Еще раз хочу подчеркнуть, что медицинскую проверку учителя будут проходить за средства города",– отметил Валентин Мондрыивский.

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ В условиях пандемии нам необходимо учесть реалии и вызовы с целью создания...

Опубликовано Валентином Мондриївським Среда, 29 июля 2020 г.

Напомним, сегодня глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с нового учебного года в большинстве городов дети пойдут в школу.

Также половина украинцев не поддерживает дистанционное обучение в школах.

Киев школа бюджет медики учителя дети 1 сентября
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Украине вместо "пакетов малыша" будут выдавать деньги
29 июля 2020, 16:38
Кабмин дал старт проекту единого электронного билета
29 июля 2020, 15:56
Стало известно, кто возглавил штаб "Слуги народа" на местных выборах
29 июля 2020, 15:40
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
Местные выборы вопреки сценарию: как партия Зеленского переиграет саму себя
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »