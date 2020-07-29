Все педагоги Киева пройдут бесплатный медосмотр до 1 сентября

Это входит в план подготовки к учебному году в условиях карантинных ограничений

Это входит в план подготовки к учебному году в условиях карантинных ограничений

Фото: Украинское пространство

Педагоги столицы к началу нового учебного года пройдут медицинские осмотры за счет городского бюджета.

Об этом заявил и.о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондрыивский в сообщении на странице в Facebook.

Мондрыивский отметил, что необходимо создать безопасные условия пребывания учащихся, воспитанников и студентов в учебных заведениях Киева.

Поэтому всем без исключения работникам образовательных учреждений столицы будет обеспечено такую возможность за счет бюджета города. Все чаще распространяется информация о том, что учителя должны делать это за свой счет. Еще раз хочу подчеркнуть, что медицинскую проверку учителя будут проходить за средства города",– отметил Валентин Мондрыивский.

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ В условиях пандемии нам необходимо учесть реалии и вызовы с целью создания... Опубликовано Валентином Мондриївським Среда, 29 июля 2020 г.

Напомним, сегодня глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с нового учебного года в большинстве городов дети пойдут в школу.

Также половина украинцев не поддерживает дистанционное обучение в школах.