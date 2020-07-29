Стало відомо, хто очолив штаб "Слуги народу" на місцевих виборах

На виборах у Києві Корнієнко буде "політичним куратором”

На виборах у Києві Корнієнко буде "політичним куратором”

Фото: Facebook

Всеукраїнський штаб “Слуги народу” на місцевих виборах очолив голова партії і перший заступник керівника її фракції у парламенті Олександр Корнієнко.

Про це він повідомив в інтерв'ю Українській правді, передає RegioNews.

Я керівник кампанії по всій країні, давайте так скажу. І по Києву — політичний куратор”, - заявив Корнієнко.

Він додав, що зараз штаб "Слуги народу” зайнятий інтенсивною підготовкою до осінніх виборів.

У нас в усіх напрямках є невелика група, юристи, є ті, хто працюють по перевірці та обробці кандидатів, тому що це і обласні, і міські ради обласних центрів, і кандидатів в мери”, - повідомив Корнієнко.

Нагадаємо, раніше кандидат в мери столиці Ірина Верещук заявила, що київський штаб "Слуги народу" очолить Олександр Корнієнко.