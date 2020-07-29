Стало відомо, хто очолив штаб "Слуги народу" на місцевих виборах
На виборах у Києві Корнієнко буде "політичним куратором”
На виборах у Києві Корнієнко буде "політичним куратором”
Всеукраїнський штаб “Слуги народу” на місцевих виборах очолив голова партії і перший заступник керівника її фракції у парламенті Олександр Корнієнко.
Про це він повідомив в інтерв'ю Українській правді, передає RegioNews.
Я керівник кампанії по всій країні, давайте так скажу. І по Києву — політичний куратор”, - заявив Корнієнко.
Він додав, що зараз штаб "Слуги народу” зайнятий інтенсивною підготовкою до осінніх виборів.
У нас в усіх напрямках є невелика група, юристи, є ті, хто працюють по перевірці та обробці кандидатів, тому що це і обласні, і міські ради обласних центрів, і кандидатів в мери”, - повідомив Корнієнко.
Нагадаємо, раніше кандидат в мери столиці Ірина Верещук заявила, що київський штаб "Слуги народу" очолить Олександр Корнієнко.
Венедіктова представила свого першого заступника ГовдуВсі новини »
29 липня 2020, 12:34У "Слузі народу" вирішили відмовитися від свого передвиборчого гасла
29 липня 2020, 11:55СБУ затримала організаторів вибухів біля метро "Шулявська" та в будинку на Подолі
29 липня 2020, 11:30
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Місцеві вибори всупереч сценарію: як партія Зеленського переграє саму себе
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера