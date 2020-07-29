В Україні замість "пакунків малюка" видаватимуть гроші

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду

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Про це пише Regionews з посиланням на Українську правду.

Пакунки, які ще залишилися в регіонах будуть роздані породіллям. Далі, фактично при народженні дитини, будуть видаватися картки із 5 тисячами грн для закупівлі дитячих товарів замість "пакунку малюка", який за словами породіль не завжди відповідав потребам та побажанням. Тому зараз вони зможуть самостійно закуповувати товари на повну суму, яку передбачає бюджет", – зазначив прем'єр Денис Шмигаль.

Проект передбачає, що громадянам, у яких народилась дитина, буде видана соціальна картка у "ПриватБанку" із спеціальними режимом використання.

Батьки дитини можуть звернутися за компенсацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації виключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль", – розповіла міністр соцполітики Марина Лазебна.

Передбачається, що до реалізації проекту будуть залучені заклади роздрібної торгівлі, які також будуть забезпечувати цільове використання коштів грошової компенсації. Проект діятиме орієнтовно у 2020-2021 роках.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін також дав старт проекту єдиного електронного квитка.