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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
29 липня 2020, 10:49 16

З 1 вересня учні мають повернутися за парти - Степанов

29 липня 2020, 10:49 16
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З нового навчального року у більшості міст діти підуть до школи
З нового навчального року у більшості міст діти підуть до школи
Фото: Facebook
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Міністерство охорони здоров'я працює над розробкою правил перебування учнів у школах з новго навчального року в умовах епідемії.

Про це в ефірі каналу "1+1" повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, в Міністерстві охорони здоров'я є чітка позиція, що учні з вересня мають повернутися за парти.

Діти мають вчитися, безпосередньо перебувати в школі. Головне, щоб це було безпечно насамперед для дітей. Зараз ми спостерігаємо, що в переважній кількості міст і районів діти підуть до школи 1 вересня", - сказав міністр.

Він додав, що 30 липня відбудеться нарада при МОЗ із підготовки до нового навчального року.

Завтра буде остаточне рішення про правила перебування учнів у школах. Вони не складні. Ми ж враховуємо, що це діти", - сказав Степанов.

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Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 1022 нових заражених COVID-19, 21 людина померла, а 650 одужали.

коронавірус Україна МОЗ ученики школи Максим Степанов
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