Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського

Мер Києва вибачився за свого заступника

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Мер Києва вибачився за свого заступника

Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника керівника КМДА Володимира Слончака, якого ввечері 26 квітня затримали за напад на працівника поліції.

Про це Кличко повідомив під час щоденного брифінгу, передає RegioNews.

Хочу повідомити, що я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Думаю, ви бачили в новинах, що відбулося вчора пізно ввечері, - розповів Кличко.

Він додав, що не дозволить дискредитувати міську владу, в першу чергу, тим, хто її представляє.

Кличко попросив вибачення у правоохоронців за дії свого заступника і запевнив, що не буде його покривати.

Вибачаюся перед правоохоронцями та киянами за таку негідну поведінку заступника голови КМДА. Я не раз говорив, що нікого покривати не буду! Володимир Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом, як і кожен громадянин України, - додав Кличко.

Нагадаємо, ввечері 26 квітня столичні поліцейські затримали Слончака, який вдарив працівника патрульної поліції. Стосовно чиновника розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.