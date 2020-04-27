Кличко звільнив Слончака за побиття поліцейського
Мер Києва Віталій Кличко звільнив заступника керівника КМДА Володимира Слончака, якого ввечері 26 квітня затримали за напад на працівника поліції.
Про це Кличко повідомив під час щоденного брифінгу, передає RegioNews.
Хочу повідомити, що я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Думаю, ви бачили в новинах, що відбулося вчора пізно ввечері, - розповів Кличко.
Він додав, що не дозволить дискредитувати міську владу, в першу чергу, тим, хто її представляє.
Кличко попросив вибачення у правоохоронців за дії свого заступника і запевнив, що не буде його покривати.
Вибачаюся перед правоохоронцями та киянами за таку негідну поведінку заступника голови КМДА. Я не раз говорив, що нікого покривати не буду! Володимир Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом, як і кожен громадянин України, - додав Кличко.
Нагадаємо, ввечері 26 квітня столичні поліцейські затримали Слончака, який вдарив працівника патрульної поліції. Стосовно чиновника розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.
- 16:44 27 квітня В Україні кожен п'ятий інфікований COVID-19 - медик, - ЦГЗ
- 16:28 27 квітня Українські фермери через карантин перекопують цибулю та обривають тюльпани на полях
- 16:27 27 квітня Кабмін виділив 6 мільярдів допомоги безробітним в Україні
- 16:26 27 квітня У запорізькому гуртожитку зафіксовано спалах коронавіруса: влада запровадила сувору ізоляцію
- 15:33 27 квітня Нардеп Ватрас привіз допомогу Хмельницькій лікарні, в якій боровся з COVID-19
- 15:24 27 квітня Вибух арсеналу в Балаклії: колишній заступник генпрокурора відкидає версію ТСК
- 11:42 27 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 16:45 22 квітня Результати тестів на коронавірус губляться, а трупи вантажимо самі – керівниця лікарні Миколаєва
- 18:34 21 квітня Шарій, Бужанський і Дубинський координуються для поширення фейків
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики