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23 июля 2020, 18:52 1

Кандидатуру Александра Харченко согласовали на должность заместителя главы КГГА

23 июля 2020, 18:52 1
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За это проголосовали 62 депутата Киевсовета
За это проголосовали 62 депутата Киевсовета
Фото: КГГА
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Киевсовет согласовал назначение Харченко Александра Владимировича на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления муниципальных полномочий.

Таким образом, Олескандр Харченко заменит уволенного с должности Владимира Слончака, пишет RegioNews со ссылкой на "Вечерний Киев".

Справка: Александр Харченко родился 12 октября 1980 года, гражданин Украины. Образование высшее, в 2003 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", юрист. В 2003 году – Харьковскую государственную академию городского хозяйства по специальности "Экономика предприятия", экономист.

Трудовую деятельность начал в 2003 году помощником прокурора Нежинского межрайпрокуратуры Черниговской области. В 2005 году работал начальником юридического управления ООО "Юридическая фирма "Защита". В 2005-2007 годах – начальник юридического управления ООО "Менеджмент. Инновации. Развитие". С 2006 до 2020-го занимался предпринимательской деятельностью в области права. С 2018 года до настоящего времени работает на должности начальника юридического управления ООО "ОвручГазАвто".

Депутат Киевского городского совета.

Напомним, 27 апреля заместителя Кличко Владимира Слончака задержали за нападение на работника полиции .

В тот же день мэр Киева Виталий Кличко извинился за подчиненного и уволил Слончака за избиение полицейского. С тех пор должность заместителя председателя КГГА оставалась вакантной.

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