Кандидатуру Александра Харченко согласовали на должность заместителя главы КГГА
Киевсовет согласовал назначение Харченко Александра Владимировича на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления муниципальных полномочий.
Таким образом, Олескандр Харченко заменит уволенного с должности Владимира Слончака, пишет RegioNews со ссылкой на "Вечерний Киев".
Справка: Александр Харченко родился 12 октября 1980 года, гражданин Украины. Образование высшее, в 2003 году окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "Правоведение", юрист. В 2003 году – Харьковскую государственную академию городского хозяйства по специальности "Экономика предприятия", экономист.
Трудовую деятельность начал в 2003 году помощником прокурора Нежинского межрайпрокуратуры Черниговской области. В 2005 году работал начальником юридического управления ООО "Юридическая фирма "Защита". В 2005-2007 годах – начальник юридического управления ООО "Менеджмент. Инновации. Развитие". С 2006 до 2020-го занимался предпринимательской деятельностью в области права. С 2018 года до настоящего времени работает на должности начальника юридического управления ООО "ОвручГазАвто".
Депутат Киевского городского совета.
Напомним, 27 апреля заместителя Кличко Владимира Слончака задержали за нападение на работника полиции .
В тот же день мэр Киева Виталий Кличко извинился за подчиненного и уволил Слончака за избиение полицейского. С тех пор должность заместителя председателя КГГА оставалась вакантной.