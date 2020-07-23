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23 липня 2020, 15:39 4

Геннадій Труханов має найбільші шанси перемогти на виборах мера Одеси – РЕЙТИНГ

23 липня 2020, 15:39 4
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Серед кандидатів на крісло мера Одеси найбільшу підтримку має чинний міський голова Геннадій Труханов, а в міську раду упевнено проходять «ОПЗЖ», партія Труханова «Довіряй справам» та «Слуга народу».

Про це пише RegioNews з посиланням на дослідженням групи "Рейтинг".

Згідно з даними соціологів Геннадію Труханову симпатизують 48,7% виборців. За голову виконкому Нацради реформ України Михеіла Саакашвілі проголосували б 13,7% одеситів.

Нардеп III-VIII скликань (голова ЦВК під час президентських виборів 2004 року, з яких почалася Помаранчева революція) Сергій Ківалов міг би зібрати 8,5% голосів. Переможця Ківалова на виборах до парламенту 2019 року на мажоритарному окрузі ресторатора та нинішнього нардепа від "Слуги народу" Олексія Леонова хочуть бачити мером 7% містян.

Віддають перевагу телеведучому, ексгравцю КВК та депутату Одеської міськради IV та VI скликань Дмитру Співаку 5,3% одеситів. Довіряють нардепці від ОПЗЖ Тетяні Плачковій 5,1% містян. Готові дати ще один шанс ексмеру Одеси (1994-1998) Едуарду Гурвіцу 4,1%. Всі інші кандидати не досягли й 3% симпатій громадян

Експерти вважають, що кого б не висунула партія "Слуга народу", шансів проти Геннадія Труханова (в разі його участі у виборах) у неї немає. Тому за наявності беззаперечного фаворита, головна боротьба на виборах в Одесі розгорнеться не за посаду мера, а за місця в міській та обласній радах, як це відбувається, наприклад, у Києві та Харкові.

За зведеними даними соціології, найбільше місць в міськраді отримає ОПЗЖ (близько 30%), далі йдуть з певним відривом партія Труханова "Довіряй справам" та "Слуги народу". Теоретичні шанси зайти у міськраду є і в "Партії Шарія".

Нагадаємо, львів`яни не хочуть голосувати за кандидатів в мери від "Слуги народу" - РЕЙТИНГ.

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