Заступника Кличка затримали за напад на працівника поліції

Ввечері 26 квітня столичні поліцейські затримали заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака, який, як повідомляється, вдарив працівника патрульної поліції

Фото: Київ Оперативний

Ввечері 26 квітня столичні поліцейські затримали заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака, який, як повідомляється, вдарив працівника патрульної поліції

Про це в Facebook повідомляє спільнота "Київ оперативний", передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент відбувся на вулиці Льва Толстого в Києві, коли правоохоронці зупинили автомобіль Mersedes із вимкнутими фарами.

За кермом авто перебувала депутатка Київради і заступник голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмила Костенко.

Крім неї, в автомобілі був заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Слончак.

За даними поліції, чиновник вів себе зверхньо і постійно промовляв "та ви знаєте кто ми”, і "та завтра от вас тут і слєда не будет”.

Так, як на його репліки ніхто не реагував, він вирішив вийти із авто, почав чіплятися до інспектора патрульної поліції, а потім взагалі накинувся на нього із кулаками. Неадекватного дебошира-заступника затримали, а правоохоронцю викликали швидку і госпіталізували із травмою, - йдеться в повідомленні.

Відомо, що Костенко відмовилася від проходження будь-яких тестів на стан сп’яніння, автомобіль було доставлено на штраф-майданчик.

Також повідомляється, що Слончак вдарив інспектора патрульної поліції в обличчя. Медики оцінюють стан потерпілого як стабільний.

На інцидент відреагував мер міста Віталій Кличко. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що ухвалив рішення про Володимира Слончака, як тільки дізнався про інцидент.

Про яке саме рішення йде мова, Кличко не уточнив, однак додав, що сьогодні воно буде оформлене документально. Кличко також повідомив, що більше інформації озвучить під час брифінгу о 12 годині дня.

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