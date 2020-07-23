Львів`яни не хочуть голосувати за кандидатів в мери від "Слуги народу" - РЕЙТИНГ

Трійка лідерів електоральних симпатій у Львові не змінюється – Андрій Садовий, Олег Синютка, Руслан Кошулинський

Трійка лідерів електоральних симпатій у Львові не змінюється – Андрій Садовий, Олег Синютка, Руслан Кошулинський

Фото з відкритих джерел

Якщо б вибори міського голови Львова відбулись наступної неділі, то кандидат від політичної партії “Слуга народу” набрав би лише 1, 8%.

Про це пише RegioNews з посиланням на результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг”.

Серед кандидатів на посаду міського голови Львова за чинного мера Андрія Садового, готові проголосувати 38,1% тих, хто визначився і взяв участь у голосуванні.

Руслана Кошулинського підтримали б 17,9% таких опитаних, Олега Синютку – 18,8%, Ігоря Зінкевича – 10,7%, Володимира Гірняка – 5,4%, Ярослава Рущишина – 3,4%, Ігоря Васюника – 3,4%. Рейтинг інших – нижче 2%.

Кандидатка від ВО "Батьківщина” Наталія Тимчій у виборчій гонці на посаду міського голову Львова набере лише 1,6%.

Важливо, що 16% опитаних не визначились, за кого голосуватимуть на мерських виборах у Львові.

У рейтингу політичних партій теж поки що без змін. Лідерами залишаються "Євросолідарність", "Самопоміч" і "Голос".

Нагадаємо, У Чернігові серед кандидатів на посаду мера впевнено лідирує Атрошенко – РЕЙТИНГ