Львів`яни не хочуть голосувати за кандидатів в мери від "Слуги народу" - РЕЙТИНГ
Якщо б вибори міського голови Львова відбулись наступної неділі, то кандидат від політичної партії “Слуга народу” набрав би лише 1, 8%.
Про це пише RegioNews з посиланням на результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг”.
Серед кандидатів на посаду міського голови Львова за чинного мера Андрія Садового, готові проголосувати 38,1% тих, хто визначився і взяв участь у голосуванні.
Руслана Кошулинського підтримали б 17,9% таких опитаних, Олега Синютку – 18,8%, Ігоря Зінкевича – 10,7%, Володимира Гірняка – 5,4%, Ярослава Рущишина – 3,4%, Ігоря Васюника – 3,4%. Рейтинг інших – нижче 2%.
Кандидатка від ВО "Батьківщина” Наталія Тимчій у виборчій гонці на посаду міського голову Львова набере лише 1,6%.
Важливо, що 16% опитаних не визначились, за кого голосуватимуть на мерських виборах у Львові.
У рейтингу політичних партій теж поки що без змін. Лідерами залишаються "Євросолідарність", "Самопоміч" і "Голос".
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