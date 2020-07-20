Ірина Верещук вважає реальною свою перемогу у виборчих перегонах

Кандидатка у мери каже, що її підтримує не лише президент, але й київські таксисти

Кандидатка у мери каже, що її підтримує не лише президент, але й київські таксисти

Фото: УП

Кандидат у мери столиці від партії “Слуга народу” Ірина Верещук оцінює свої шанси на перемогу як реальні і зазначає, що для неї є індикатором підтримка київських таксистів.

Про це вона розповіла в коментарі виданню УНН, пише RegioNews. Свої шанси оцінюю як цілком реальні. І це не тільки моя оцінка. Звісно, ми почали розробляти план кампанії. Точніше він був, а зараз ми пристосовуємо його під мою кандидатуру. Щодо коштів, то я цими питаннями зараз не займаюсь. Це робота партії”, - сказала Верещук. Також вона додала, що її підтримує родина, президент, колеги по фракції і місцеві таксисти: Дуже вдячна за підтримку колегам по фракції. І, звичайно, президенту Зеленському… З цікавого: мені сьогодні зателефонував мій колега по фракції і каже, що ввечері водій таксі йому сказав, що буде голосувати за мене. Отже, якщо мене підтримують київські таксисти, для мене це індикатор”, — заявила Верещук. Нагадаємо, Ірина Верещук перемогла у праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу". Того ж дня Ірина Верещук запросила Кличка на відкриті дебати.

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