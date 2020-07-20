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20 липня 2020, 18:25 1

Ірина Верещук вважає реальною свою перемогу у виборчих перегонах

20 липня 2020, 18:25 1
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Кандидатка у мери каже, що її підтримує не лише президент, але й київські таксисти
Кандидатка у мери каже, що її підтримує не лише президент, але й київські таксисти
Фото: УП
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Кандидат у мери столиці від партії “Слуга народу” Ірина Верещук оцінює свої шанси на перемогу як реальні і зазначає, що для неї є індикатором підтримка київських таксистів.

Про це вона розповіла в коментарі виданню УНН, пише RegioNews.

Свої шанси оцінюю як цілком реальні. І це не тільки моя оцінка. Звісно, ми почали розробляти план кампанії. Точніше він був, а зараз ми пристосовуємо його під мою кандидатуру. Щодо коштів, то я цими питаннями зараз не займаюсь. Це робота партії”, - сказала Верещук.

Також вона додала, що її підтримує родина, президент, колеги по фракції і місцеві таксисти:

Дуже вдячна за підтримку колегам по фракції. І, звичайно, президенту Зеленському… З цікавого: мені сьогодні зателефонував мій колега по фракції і каже, що ввечері водій таксі йому сказав, що буде голосувати за мене. Отже, якщо мене підтримують київські таксисти, для мене це індикатор”, — заявила Верещук.

Нагадаємо, Ірина Верещук перемогла у праймеріз серед кандидатів у мери Києва від "Слуги народу".

Того ж дня Ірина Верещук запросила Кличка на відкриті дебати.

вибори Київ мер таксі Ірина Верещук
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